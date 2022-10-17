CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi: Maden faciasıyla ilgili belgeleri tek tek açıkladı

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, maden faciasıyla ilgili paylaştığı Sayıştay raporlarını bu kez bir valize koyarak yanında getirerek canlı yayında açıkladı.

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