Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi: Maden faciasıyla ilgili belgeleri tek tek açıkladı CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi: Maden faciasıyla ilgili belgeleri tek tek açıkladı 17 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 17:55 CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, maden faciasıyla ilgili paylaştığı Sayıştay raporlarını bu kez bir valize koyarak yanında getirerek canlı yayında açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634d6cdab5d5ad70206cbc83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evlilik programlarıyla ünlenen Solmaz Çiros'un dansı olay oldu Apple'da çalışıyordu: Viral olan TikTok videosu nedeniyle işinden oldu Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi: Kimliği herkesi şaşırttı! Araç fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül Madencinin cenazesine katılan bakanların görüntüleri tepki çekti Metro önünde kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun koruma ordusu olay oldu Nikah memuru, gelini görünce gözyaşlarına boğuldu Köy ağası arazileri sattı, ortalık savaş alanına döndü