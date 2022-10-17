  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi: Maden faciasıyla ilgili belgeleri tek tek açıkladı

CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi: Maden faciasıyla ilgili belgeleri tek tek açıkladı

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, maden faciasıyla ilgili paylaştığı Sayıştay raporlarını bu kez bir valize koyarak yanında getirerek canlı yayında açıkladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Evlilik programlarıyla ünlenen Solmaz Çiros'un dansı olay oldu
Apple'da çalışıyordu: Viral olan TikTok videosu nedeniyle işinden oldu
Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi: Kimliği herkesi şaşırttı!
Araç fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül
Madencinin cenazesine katılan bakanların görüntüleri tepki çekti
Metro önünde kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı
Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun koruma ordusu olay oldu
Nikah memuru, gelini görünce gözyaşlarına boğuldu
Köy ağası arazileri sattı, ortalık savaş alanına döndü