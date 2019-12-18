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  3. 18 Aralık 2019 00:10

CHP'li vekil: ''Diyanet 306 milyon TL'yi kimlere aktardı ?''

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, 2020 bütçe görüşmelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın harcamaları konusunda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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