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  3. 03 Ağustos 2018 23:00

CHP’li vekil hastaneye kaldırıldı

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, beyin sarsıntısı geçirdi. İlk müdahalesi yapılan Şaroğlu helikopterle Elazığ’a sevk edildi.(İHA)

Bilgin Pro
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