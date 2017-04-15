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  3. 15 Nisan 2017 00:15

CHPli vekil, kahvede vatandaşlarla tartıştı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde referandum çalışması için kahveye giren CHP’li vekil Engin Özkoç, vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. CHP’li vekil ‘hayır’ı anlatmak isterken, kahvedekiler AK Parti'nin icraatlarını hatırlattı.

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