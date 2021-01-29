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  3. 29 Ocak 2021 12:05

CHP'li vekil kürsüde ''heyecandan'' yumurta kırdı

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, gıda fiyatlarındaki artışı TBMM Genel Kurulu’nda eleştirirken, yanında getirdiği yumurtayı kürsüde kırdı. Aydın, “Heyecandan yumurtayı kırdım. Yumurta dayanamadı” dedi.

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