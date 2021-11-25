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CHP'li vekilden olay olacak BAE videosu

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AK Parti iktidarının darbe yapmakla suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri ile buzları eritmesinin ardından olay olacak bir video paylaştı.

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