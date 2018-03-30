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  3. 30 Mart 2018 15:17

CHP'li vekilin canlı yayınında güldüren olay

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, partisinin grup toplantısını Facebook'tan canlı yayınlarken emoji özelliği açık kalınca olanlar oldu.

Bilgin Pro
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