  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Mayıs 2017 21:15

CHPli vekiller Güvenparkta volta atma eylemi yaptı

Ankara’da CHP’li milletvekilleri, haklarında tutuklama kararı verilen Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’e destek için basın açıklaması yaptı. Vekiller, destek için vatandaşları volta atmaya davet etti.

Video Galeri
Otopsi için morga kaldırılan ceset domuz leşi çıktı
Otopsi için morga kaldırılan ceset domuz leşi çıktı
Video Galeri
Eskişehirde tüp patlaması: 2 yaralı
Eskişehirde tüp patlaması: 2 yaralı
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Video Galeri
Bursada iki araç çarpıştı 1 ölü 5 yaralı
Bursada iki araç çarpıştı 1 ölü 5 yaralı
Video Galeri
NATO Zirvesi ve Trump Brükselde protesto edildi
NATO Zirvesi ve Trump Brükselde protesto edildi
Video Galeri
Ayakları çapa makinesine sıkışan şahsı ekipler kurtardı
Ayakları çapa makinesine sıkışan şahsı ekipler kurtardı