Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'li vekiller kol kola Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü: ''Asla kabul edilemez'' CHP'li vekiller kol kola Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü: ''Asla kabul edilemez'' 03 Mayıs 2024 Cuma Saat: 15:16 Güncelleme: 03 Mayıs 2024 Cuma 15:16 CHP milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı yeni müfredata tepki göstermek ve atamayan öğretmenlere dikkat çekmek için bakanlığa yürüdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6634d586811e0226d50292d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan ''Özgür Özel'' açıklaması: ''Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı'' Belediyede yolsuzluk skandalı: Zimmetine geçirdiği 1.2 milyon lirayı iade etti İstanbul'un göbeğinde topraktan mühimmat fışkırdı Dilan Polat sinir krizi geçirdi, kendine zarar verdi Otobüse alınmayan yolcu dehşet saçtı: Şoföre silahlı saldırı kamerada 2 bin yıldır uyuyan fay hattı için ''kırılma'' uyarısı: ''7.1'lik deprem olabilir'' IBAN numarasını arkadaşına verdi; hayatı kabusa döndü PKK'ya son zamanların en büyük darbesi: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Restoranlarda tepki çeken uygulama! O ücreti ödemeyin