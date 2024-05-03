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  4. CHP'li vekiller kol kola Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü: ''Asla kabul edilemez''

CHP'li vekiller kol kola Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü: ''Asla kabul edilemez''

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CHP milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı yeni müfredata tepki göstermek ve atamayan öğretmenlere dikkat çekmek için bakanlığa yürüdü.

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