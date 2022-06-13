Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'li Yıldırım Kaya Kars Cilavuz Köy Enstitüsü'nü ziyaret etti CHP'li Yıldırım Kaya Kars Cilavuz Köy Enstitüsü'nü ziyaret etti 13 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 15:00 CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve beraberindeki heyet 21 Köy Enstitüsü ziyareti programının 19'uncusunu Kars Cilavuz Köy Enstitüsü'ne yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a726f95487454cb14ba833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boğa güreşinde korku dolu anlar! Seyircilerin arasına daldı Putin hakkında ilginç iddia: Dışkısını korumalarına toplatıyor Bu ilginç görüntüler Türkiye'de çekildi! Doğanın boksörleri fotokapana yakalandı Havalimanı servis aracındaki hırsızlık anı kamerada İzmit Körfezi siyaha büründü Kavga ettiği kişiyi kurşun yağmuruna tuttu Kaldırımda dehşet! Aracıyla kadını vitrine soktu Hırsız diye dövdü ama... Bakın kim çıktı! Serdar Ortaç sahnede yere kapaklandı