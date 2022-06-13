  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. CHP'li Yıldırım Kaya Kars Cilavuz Köy Enstitüsü'nü ziyaret etti

CHP'li Yıldırım Kaya Kars Cilavuz Köy Enstitüsü'nü ziyaret etti

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve beraberindeki heyet 21 Köy Enstitüsü ziyareti programının 19'uncusunu Kars Cilavuz Köy Enstitüsü'ne yaptı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Boğa güreşinde korku dolu anlar! Seyircilerin arasına daldı
Putin hakkında ilginç iddia: Dışkısını korumalarına toplatıyor
Bu ilginç görüntüler Türkiye'de çekildi! Doğanın boksörleri fotokapana yakalandı
Havalimanı servis aracındaki hırsızlık anı kamerada
İzmit Körfezi siyaha büründü
Kavga ettiği kişiyi kurşun yağmuruna tuttu
Kaldırımda dehşet! Aracıyla kadını vitrine soktu
Hırsız diye dövdü ama... Bakın kim çıktı!
Serdar Ortaç sahnede yere kapaklandı