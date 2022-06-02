Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'li Yıldırım Kaya'nın Türkiye'nin ''milli'' eğitim projesi Köy Enstitüleri ziyaretleri sürüyor CHP'li Yıldırım Kaya'nın Türkiye'nin ''milli'' eğitim projesi Köy Enstitüleri ziyaretleri sürüyor 02 Haziran 2022 Perşembe Saat: 23:10 CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP’nin 21 köy enstitüsünü ziyaret programının 13'üncüsünü Kırklareli Kepirtepe Köy Enstitüsü’ne yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6299192dc758d6362b059b53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Jorge Jesus Fenerbahçe'de! Olay yaratan Kurtlar Vadisi paylaşımı Yeni görüntüler UFO tartışmalarının fitilini ateşledi: Kariyerimde gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor O anlar kamerada! Kumburgaz'da feci kaza: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi Akşener'den ''Mansur Yavaş'ı aday yapın'' talebine olay yanıt 6,1 büyüklüğündeki depreme sınıfta yakalandılar Tanju Özcan, protestoculara dans ederek karşılık verdi Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 1981 model efsanesini yollara çıkardı, gören bir daha bakıyor 11 terörist daha etkisiz hale getirildi