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  4. CHP'li Yıldırım Kaya'nın Türkiye'nin ''milli'' eğitim projesi Köy Enstitüleri ziyaretleri sürüyor

CHP'li Yıldırım Kaya'nın Türkiye'nin ''milli'' eğitim projesi Köy Enstitüleri ziyaretleri sürüyor

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP’nin 21 köy enstitüsünü ziyaret programının 13'üncüsünü Kırklareli Kepirtepe Köy Enstitüsü’ne yaptı.

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