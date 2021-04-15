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  4. CHP'nin ''256 kağadın yarısını nettiniz deyiversenize'' afişi de kaldırıldı!

CHP'nin ''256 kağadın yarısını nettiniz deyiversenize'' afişi de kaldırıldı!

Kastamonu CHP'nin "128 milyar dolar nerede?" afişlerinin kaldırılması üzerine astığı "256 kağadın yarısını nettiniz deyiversenize'" afişleri toplatıldı.

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