Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'nin ''256 kağadın yarısını nettiniz deyiversenize'' afişi de kaldırıldı! CHP'nin ''256 kağadın yarısını nettiniz deyiversenize'' afişi de kaldırıldı! 15 Nisan 2021 Perşembe Saat: 07:55 Kastamonu CHP'nin "128 milyar dolar nerede?" afişlerinin kaldırılması üzerine astığı "256 kağadın yarısını nettiniz deyiversenize'" afişleri toplatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6077c73e579bcd5c61562b47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çetin Soysal canlı yayında rahatsızlandı Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama yaparken bayıldı Sadakatsiz'de Derin ile Asya'yı kaçıran isim ortaya çıktı Çıplak dans ve uyuşturuculu partiye ''korona'' baskını Ekrem İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes kovid Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması Taş, sopa, bıçak... Sokak ortasında birbirlerine girdiler! ''Kanı akarsa büyü bozulacak'' diye bağırıp... İşitme Engelliler Federasyonu’nda skandal görüntüler