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  3. 05 Ekim 2019 16:40

CHP’nin Abant kampı başladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27. Dönem İkinci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı Abant Tabiat Parkı'nda başladı.

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İstanbul'a 4000 şimşek ve 100 yıldırım düştü
İstanbul'a 4000 şimşek ve 100 yıldırım düştü
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İş yerinin önündeki 2 ağacı kesti, hayatının şokunu yaşadı
İş yerinin önündeki 2 ağacı kesti, hayatının şokunu yaşadı
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Daha önce görülmemiş bir elmas keşfedildi
Daha önce görülmemiş bir elmas keşfedildi
Video Galeri
Uzungöl'de süre doldu, yıkım başlamadı
Uzungöl'de süre doldu, yıkım başlamadı
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Mezarda damping! Böyle kampanya görülmedi (!)
Mezarda damping! Böyle kampanya görülmedi (!)
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İstanbul'da organ ticareti operasyonu ! Özel hastanede yakalandılar
İstanbul'da organ ticareti operasyonu ! Özel hastanede yakalandılar
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