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  3. 17 Haziran 2017 19:45

CHPnin Adalet Yürüyüşünün 3. günü tamamlandı

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara Güvenpark’tan İstanbul’a başlatılan ‘Adalet Yürüyüşü’nün üçüncü günü sona erdi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün 16 kilometre yürüdü.

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