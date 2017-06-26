  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Haziran 2017 13:45

CHPnin bayramlaşma programında gergin anlar

CHP Antalya İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma töreninde kısa süreli gerginlik yaşandı.

Video Galeri
Samsun şehidini uğurladı
Samsun şehidini uğurladı
Video Galeri
İstanbulda kaçak ilaç operasyonu: 17 gözaltı
İstanbulda kaçak ilaç operasyonu: 17 gözaltı
Video Galeri
Bu papağan görenleri şaşkına çeviriyor
Bu papağan görenleri şaşkına çeviriyor
Video Galeri
Bahçesinde bulduğu kargaları elleriyle besliyor
Bahçesinde bulduğu kargaları elleriyle besliyor
Video Galeri
Aracının motoruna sıkışan kedi hayatını değiştirdi
Aracının motoruna sıkışan kedi hayatını değiştirdi
Video Galeri
Beykozda yaşanan trafik kazasında faciadan dönüldü: 5 yaralı
Beykozda yaşanan trafik kazasında faciadan dönüldü: 5 yaralı