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CHP'nin Çanakkale İl Kongresi’nde gergin anlar

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CHP Çanakkale İl Başkanlığı’nın 38’inci Olağan Kongresi'nde CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ile partililer arasında tartışma yaşandı.

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