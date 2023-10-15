Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'nin Çanakkale İl Kongresi’nde gergin anlar CHP'nin Çanakkale İl Kongresi’nde gergin anlar 15 Ekim 2023 Pazar Saat: 22:25 Güncelleme: 15 Ekim 2023 Pazar 22:25 CHP Çanakkale İl Başkanlığı’nın 38’inci Olağan Kongresi'nde CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ile partililer arasında tartışma yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652c3ca27aa5311116494673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mersin'de 12 metrelik lüks tekne battı Gazze'ye ölüm yağdıran İsrailli kadın askerlerden tepki çeken paylaşım Tesla ile drift atmak pahalıya maloldu Biden'ın konuşması İsrail protestosuyla yarıda kesildi İzmir'de orman yangını Hırsızlar kapı dürbününde kamerada İstanbul'da korkutan yangın İstanbul Metrosu'nda kadın yolcuya korkunç saldırı Depremin yıktığı ilimizi şimdi de sel vurdu