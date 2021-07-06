Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! 06 Temmuz 2021 Salı Saat: 22:50 CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu partisinin Ankara Çankaya ilçe binasında Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı olarak bahsetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e4b4206b3d7302aa2cc7f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evine gizlice giren tacizciyi son anda fark etti! Saplantılı aşkı dükkanını yaktı, gözyaşlarını tutamadı İstanbul'da dehşet: Herkesin gözü önünde üst geçitten atladı İstanbul'da dehşet: Herkesin gözü önünde üst geçitten atladı Aşk 101'in yeni sezon tarihi belli oldu Rizeli marangoz aracını baştan sona ahşap kapladı İstanbul Boğazı'nda savaş gemileri hız sınırını aşınca olanlar oldu Türkiye'deki Suriyeliler akın akın Suriye'ye gidiyor Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki ''dağsız tünel''in son hali görüntülendi