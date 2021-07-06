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CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu partisinin Ankara Çankaya ilçe binasında Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı olarak bahsetti.

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