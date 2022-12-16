Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını Saraçhane'de canlı yayında açıkladı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını Saraçhane'de canlı yayında açıkladı 16 Aralık 2022 Cuma Saat: 08:25 Güncelleme: 16 Aralık 2022 Cuma 08:25 CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Saraçhane'de KRT'nin canlı yayında yaptığı açıklamalarda, CHP'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639c013df6461428211678a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararını öğrendiği an Diyarbakır'da hain saldırı! 9 polis yaralandı CHP'ye en yakın isimden canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu kulisi TİP Milletvekili Sera Kadıgil bu fotoğrafla AK Parti'ye seslendi: ''Ahlakınız varsa açıklayın'' F-35 savaş uçağı piste çakıldı Lunaparkta dehşet! Halat koptu korku dolu anlar yaşandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! Ankara'da aslan paniği! Hayvanat bahçesinden firar etti ABD İstanbul Başkonsolosu'nun kaza yapan eşi 240 promil alkollü çıktı!