  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Aralık 2018 11:02

CHP'nin Ekrem İmamoğlu videosu sızdı

CHP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı olarak ismi açıklanması beklenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için hazırlanan video ortaya çıktı. İstanbul silüetinin yer aldığı görselde "Beylikdüzü uzak dediniz" yazısı dikkat çekti.

Bilgin Pro
Video Galeri
Bolu Dağı’nda yoğun sis etkili oluyor
Bolu Dağı’nda yoğun sis etkili oluyor
Video Galeri
Esnaf elektrik faturasına böyle isyan etti
Esnaf elektrik faturasına böyle isyan etti
Video Galeri
Kapkaççılar kaçarken kaza yaptı
Kapkaççılar kaçarken kaza yaptı
Video Galeri
Murat Özdemir gözaltına alındı
Murat Özdemir gözaltına alındı
Video Galeri
Ahmet Hakan, CHP'nin 4 büyükşehir adayını açıkladı
Ahmet Hakan, CHP'nin 4 büyükşehir adayını açıkladı
Video Galeri
Taksi durağında sopalı kavga kamerada
Taksi durağında sopalı kavga kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM