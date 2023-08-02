Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'nin ilk belediye başkan adayı belli oldu CHP'nin ilk belediye başkan adayı belli oldu 02 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 09:30 Güncelleme: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 09:30 Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında CHP'nin yerel seçimlerdeki ilk belediye başkan adayını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c9f801dce1c75649754793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 yıldızlı otelde pes dedirten olay! Ne bulduysa odasına götürmüş Tekel bayisinde daha önce yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı Canlı yayın sırasında fabrika böyle patladı İnanılmaz anlar! Gökkuşağına yıldırım çarptı! İstanbul'da otobüste akıl almaz tartışma kamerada Türkiye'de vaşak popülasyonu artıyor: Yavrularıyla birlikte görüntülendi Canlı yayında çok konuşulacak İmamoğlu iddiası Şehir magandaları iş başında! Ambulansın önünü kesip saldırdılar Bursa'da 10 fabrika alevler içinde kaldı