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CHP'nin ilk belediye başkan adayı belli oldu

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Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında CHP'nin yerel seçimlerdeki ilk belediye başkan adayını açıkladı.

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