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  3. 26 Aralık 2018 18:33

CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, Beşiktaş Başkanı Orman'ı ziyaret etti

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti.

Bilgin Pro
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