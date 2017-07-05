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  3. 05 Temmuz 2017 22:15

CHPnin yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki DEAŞlının yakalanma anı kameraya yansıdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe saldırı hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ üyesinin yakalanan anının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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