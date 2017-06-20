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  3. 20 Haziran 2017 20:45

CHPnin yürüyüşünün 6. günü tamamlandı

CHP’nin, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Güvenpark'tan İstanbul’a başlattığı yürüyüşün 6. günü sona erdi.

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