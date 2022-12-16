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  4. CHP'ye en yakın isimden canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu kulisi

CHP'ye en yakın isimden canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu kulisi

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CHP'ye en yakın isimlerden olan gazeteci Barış Yarkadaş canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu arasındaki diyaloglara ilişkin kulis bilgilerini açıkladı.

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