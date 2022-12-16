Anasayfa Video Galeriler Gündem CHP'ye en yakın isimden canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu kulisi CHP'ye en yakın isimden canlı yayında dikkat çeken İmamoğlu kulisi 16 Aralık 2022 Cuma Saat: 00:30 Güncelleme: 16 Aralık 2022 Cuma 00:30 CHP'ye en yakın isimlerden olan gazeteci Barış Yarkadaş canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu arasındaki diyaloglara ilişkin kulis bilgilerini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639b91ea88369562e54f0c03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TİP Milletvekili Sera Kadıgil bu fotoğrafla AK Parti'ye seslendi: ''Ahlakınız varsa açıklayın'' F-35 savaş uçağı piste çakıldı Lunaparkta dehşet! Halat koptu korku dolu anlar yaşandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! Ankara'da aslan paniği! Hayvanat bahçesinden firar etti ABD İstanbul Başkonsolosu'nun kaza yapan eşi 240 promil alkollü çıktı! İstanbul'da ''saplantılı aşık'' cinayeti! Sokak ortasında katletti İstanbul Havalimanı'nda su samuru operasyonu Uludağ'da beklenen kar yağmadı, sezon açılamadı