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  3. 24 Nisan 2019 14:43

CHP'ye ikinci saldırı !

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde CHP’liler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı basın açıklamasıyla kınarken, ilçe başkanının yanına gelen bir kişi tepki gösterdi. Polisler, tepki gösteren kişiyi alandan uzaklaştırdı.

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