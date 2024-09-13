Christoph Daum’un vasiyetiydi; cenazesinde 2 Türkçe şarkı çalındı

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de görev yapan Christoph Daum'un Köln Stadyumu’nda düzenlenen cenaze töreninde Daum'un vasiyeti gerçekleştirildi ve 2 Türkçe şarkı çalındı.

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