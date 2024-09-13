Anasayfa Video Galeriler Gündem Christoph Daum’un vasiyetiydi; cenazesinde 2 Türkçe şarkı çalındı Christoph Daum’un vasiyetiydi; cenazesinde 2 Türkçe şarkı çalındı 13 Eylül 2024 Cuma Saat: 08:40 Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de görev yapan Christoph Daum'un Köln Stadyumu’nda düzenlenen cenaze töreninde Daum'un vasiyeti gerçekleştirildi ve 2 Türkçe şarkı çalındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e3d056b0090d69e70f0053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polise bıçaklı saldırı... Saldırı anı kamerada Gurme ve Gastronomi fuarında metrelerce uzunlukta Türk kebabı şöleni Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandı 81 ilde büyük operasyon: Binlerce gözaltı var Uzayda tarihi anlar kamerada: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü kamerada Çukura düşen vatandaş, cep telefonu sinyali sayesinde kurtarıldı İstanbul'da bina çöktü Suriye'den gelen yorgun mermi Türkiye'de can aldı Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı'na yılın ilk karı düştü