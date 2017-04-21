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  3. 21 Nisan 2017 13:50

Çiçeği burnunda diş hekimleri önlüklerini giydi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5. Beyaz Önlük Giyme Törenini gerçekleştirdi.

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Nisan ayında kar sürprizi!
Nisan ayında kar sürprizi!
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İntihar etmek için hastane çatısına çıkan genci polis ve hastane çalışanları ikna etti
İntihar etmek için hastane çatısına çıkan genci polis ve hastane çalışanları ikna etti
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Diyanete Kutlu Doğum çağrısı
Diyanete Kutlu Doğum çağrısı
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DEAŞ şüphelisi 16 kişi adliyeye sevk edildi
DEAŞ şüphelisi 16 kişi adliyeye sevk edildi
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Hastaneye yetişmek isterken kazaya neden oldu
Hastaneye yetişmek isterken kazaya neden oldu
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Son çikolata trendleri bu festivalde
Son çikolata trendleri bu festivalde