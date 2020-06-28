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  3. 28 Haziran 2020 16:10

Çiçek gibi Başkent

Başkent’in dört bir yanını çiçeklerle süslemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi ana arterler başta olmak üzere her gün binlerce sürücünün hareket halinde olduğu bulvar ve caddeleri görsel bir şölene dönüştürüyor.

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Kapodokya'da tarihi kiliseye giden köprü yıkıldı
Kapodokya'da tarihi kiliseye giden köprü yıkıldı
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Yangın çıkan geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi
Yangın çıkan geri dönüşüm tesisi kullanılamaz hale geldi
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Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu
Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu
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Sınava giden genç kıza maske cezası
Sınava giden genç kıza maske cezası
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Teslim olan turuncu listedeki teröristten itiraflar
Teslim olan turuncu listedeki teröristten itiraflar
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YKS'de ikinci oturum sona erdi
YKS'de ikinci oturum sona erdi
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