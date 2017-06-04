  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Haziran 2017 15:45

Cidede sahile ölü yunus vurdu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde sahile ölü yunus vurdu.

Video Galeri
Karaya oturan teknedeki turistleri sahil güvenlik kurtardı
Karaya oturan teknedeki turistleri sahil güvenlik kurtardı
Video Galeri
Sivasta sıcak hava bunalttı
Sivasta sıcak hava bunalttı
Video Galeri
Otomobil su kanalına düştü, takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil su kanalına düştü, takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Video Galeri
Komşunun grevi Kapıkuleyi vurdu
Komşunun grevi Kapıkuleyi vurdu
Video Galeri
Aracın motoruna giren yavru kedi sürücüye zor anlar yaşattı
Aracın motoruna giren yavru kedi sürücüye zor anlar yaşattı
Video Galeri
Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı
Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı