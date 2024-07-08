Anasayfa Video Galeriler Gündem Çiftçi kavurucu sıcağa karşı çözümü buldu Çiftçi kavurucu sıcağa karşı çözümü buldu 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 08:56 Güncelleme: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 08:56 Hatay'da kavurucu sıcaklara karşı önlem alan çiftçiler, karpuzları tek tek gazeteyle sarararak ürünlerin zarar görmemesini sağlıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668b7f8b9f17b346b30786a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sürücülerin yol kavgası zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var 13 ilde ''sapık'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İzmir için felaket uyarısı: Önlem alınmazsa sular altında kalacak Antalya'da bir binada kötü koku şikayeti üzerine olay yerine gelen ekipler, dairede ikamet eden kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. 9 katlı bina alev alev yandı Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı Göbeklitepe'nin yakınlarında korkutan yangın Dua Lipa'nın konserinde etek fora İstanbul'da restorana silahlı saldırı: 1 ağır yaralı