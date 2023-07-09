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  4. Çiftçiler ayaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Gözaltılar var

Çiftçiler ayaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Gözaltılar var

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Şanlıurfa'da arazilerine 5 gündür elektrik verilmediği için isyan eden çiftçilerin elektrik protestosunda 20 kişi gözaltına alındı.

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