Anasayfa Video Galeriler Gündem Çiftçiler isyanda! Yol kapatıp eylem yaptılar Çiftçiler isyanda! Yol kapatıp eylem yaptılar 29 Eylül 2022 Perşembe Saat: 17:40 Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir grup çiftçi, pamuğun taban fiyatının düşük olduğu gerekçesiyle eylem yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6335ae54900ddb2f9c658f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Serdar Ortaç'ın 4.9 milyon dolarlık evini satacağı konuşuluyordu: Evin görüntüleri ortaya çıktı Kılıçdaroğlu, Akşener ile bir araya geldi Adliye çıkışında ''zafer'' pozuna yıllar sonra hapis cezası Tivorlu İsmail'in eli sopalı eğlencesi olay oldu Türkiye'ye Rus akınının faturası bu oldu: ''Kiralık ev kalmadı!'' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni ekonomi torba yasası için geri sayım başladı Kasırganın merkezinde şoke eden anlar! Muhabir kabusu yaşadı Polisevi saldırısında teröristlerin kendini patlama anı kamerada Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bu tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu