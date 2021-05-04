Anasayfa Video Galeriler Gündem Çiftçiler ürünlerini çöpe döküyor! Çiftçiler ürünlerini çöpe döküyor! 04 Mayıs 2021 Salı Saat: 22:36 Desteksiz tam kapanmanın ardından binlerce çiftçi ürünleri satamadığı için çöpe dökmeye başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6091a2283c5b3441915cf663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belediyenin otobüsüne şoför bulunamayınca koltuğa bakın kim geçti? Coğrafya öğretmeni 65 milyon yıllık fosil keşfetti! Geleceğin teknolojisi testi başarıyla geçti! Bu askerler uçuyor! Covid-19 geçirenlere hayati uyarı: Kullanmamak öldürebilir FETÖ'nün kritik ismi yakalandı 2 gündür aranan Kerim Can'dan sevindiren haber Van'da dehşet! Sokakta yakılmış ceset bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu açıklaması Bahçeli fitili ateşledi: ''100 maddelik yeni Anayasa taslağı hazır!''