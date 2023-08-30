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  4. Çiftçinin kabusu olan ''vampir kelebek'' geri döndü

Çiftçinin kabusu olan ''vampir kelebek'' geri döndü

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Doğu Karadeniz'de bitkilerin özsuyunu emdiği için ''vampir kelebek'' olarak adlandırılan Ricania Simulans bu yaz sıcaklıkların artması nedeniyle yeniden görülmeye başlandı.

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