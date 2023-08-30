Anasayfa Video Galeriler Gündem Çiftçinin kabusu olan ''vampir kelebek'' geri döndü Çiftçinin kabusu olan ''vampir kelebek'' geri döndü 30 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 10:45 Güncelleme: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:45 Doğu Karadeniz'de bitkilerin özsuyunu emdiği için ''vampir kelebek'' olarak adlandırılan Ricania Simulans bu yaz sıcaklıkların artması nedeniyle yeniden görülmeye başlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64eef39af2077b37720c5483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ekonomik kriz aşiretleri de vurdu! Sürpriz karar açıklandı Sahilde başından vurulmuş halde bulundu Aç kalan boz ayı ailesi çöpleri karıştırırken görüntülendi Gabon'da darbe oldu! Başkentten silah sesleri yükseliyor Ay'ın en büyük ve en parlak hali: Mavi Ay böyle görüntülendi Bu da mangal başı katliamı: 1 ölü, 6 yaralı var! İstanbul'da motosikletli kuryeye kanlı pusu kamerada Maganda kurşunu evdeki çocuğu vurdu! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı