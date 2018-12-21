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  3. 21 Aralık 2018 11:24

Çiftçinin tepkisi olay oldu: ''Yeter artık, içeri alırlarsa alsınlar!''

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ekonomik kriz yüzünden işlerinde zarar eden çiftçi "Artık korkmuyoruz konuşacağız içeri de alırlarsa alsınlar tutuklayacaklarsa tutuklasınlar!" diye isyan etti.

Bilgin Pro
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