Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor
09 Mayıs 2019 11:30
Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor
‘Tosuncuk’ lakabıyla tanınan firari sanık Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davası yarın başlıyor. 6 gün sürecek olan duruşmada yarın sanıklar ve avukatlarının savunmaları dinlenecek. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank’a yönelik yürütülen soruşturma 26 Mart 2019 tarihinde tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 3762 kişi müşteki...