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  3. 09 Mayıs 2019 11:30

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

‘Tosuncuk’ lakabıyla tanınan firari sanık Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davası yarın başlıyor. 6 gün sürecek olan duruşmada yarın sanıklar ve avukatlarının savunmaları dinlenecek. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank’a yönelik yürütülen soruşturma 26 Mart 2019 tarihinde tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 3762 kişi müşteki...

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