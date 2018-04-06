SON DAKİKA
DOLAR VE EURO FIRLADI ! GÜNE REKORLA BAŞLADIK
KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI: 14 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Nisan 2018 08:06

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü olan oyuncu özür diledi

On binlerce üyesinden 1 milyar TL'nin üzerinde para toplayan Çiftlik Bank'ın reklam yüzü olan oyuncu Mehmet Çevik, canlı yayına bağlanarak özür diledi.

Bilgin Pro
Video Galeri
Cinnet getiren adam evini ve otomobilini ateşe verdi
Cinnet getiren adam evini ve otomobilini ateşe verdi
Video Galeri
Ölüm pahasına araçlarını kurtarmaya çalıştılar
Ölüm pahasına araçlarını kurtarmaya çalıştılar
Video Galeri
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Video Galeri
Bakan Demircan: “Yangından dolayı yaralı yok”
Bakan Demircan: “Yangından dolayı yaralı yok”
Video Galeri
Otomobili kucaklayıp yoldan çektiler
Otomobili kucaklayıp yoldan çektiler
Video Galeri
Mehmet Şimşek görevinin başındadır”
"Mehmet Şimşek görevinin başındadır”
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM