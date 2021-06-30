Anasayfa Video Galeriler Gündem Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın teslim olacağını duyurdu Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın teslim olacağını duyurdu 30 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 22:40 Binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra Uruguay'a kaçan Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın, bir video yayınlayarak teslim olacağını duyrudu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60dcc8a6f0a2ac72b232bd83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da korkutan toprak kayması: Binalar boşaltıldı FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında karar Düğünde takı kavgası! Dünürler birbirine girdi, gelin sinir krizi geçirdi İstanbul'da feci olay! Köpekten kaçarken kamyon çarptı Sağlık ocağında korona virüs aşısı hırsızlığı kamerada Köpeği tekmeleyen site yöneticisini havuza attı Atatürk Orman Çiftliği'ne lüks konut projesi İstanbul barajları yeniden alarm veriyor İstanbul'da 9 yaşındaki çocuğa pitbull saldırısı