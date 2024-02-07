Anasayfa Video Galeriler Gündem Çığ değil kabus! 4 evin üzerine çığ düştü 11 kişi çığ altında kaldı Çığ değil kabus! 4 evin üzerine çığ düştü 11 kişi çığ altında kaldı 07 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 14:35 Güncelleme: 07 Şubat 2024 Çarşamba 14:35 Ardahan'da 4 evin üzerine çığ düştü. Mahsur kalan 11 kişi kendi imkanları kurtulurken; çöken ahırlardaki 17 büyükbaş öldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c36b0f55e0164b080c3483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Takside 13 yaşındaki kıza taciz! Cezası belli oldu Silahlı, fişekli asker eğlencesi yapanlar yandı! 4 yıl önce, 4 yıl sonra... Aynı noktada yine aynı sel manzarası! Sel suları çekildi; hasar gündüz gözüyle görüntülendi Kandilli Rasathanesi beklenen Marmara depreminin büyüklüğünü açıkladı Kutuplara dönen ilimizde sokakta kayak keyfi kamerada Yer: Tunceli... Yılanlar kış uykusundan uyandı; vatandaş tedirgin Park yeri kavgasında 3 kişiye kurşun yağdırdı Sapanca'da bungalov evde çıkan yangın can aldı