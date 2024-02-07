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  4. Çığ değil kabus! 4 evin üzerine çığ düştü 11 kişi çığ altında kaldı

Çığ değil kabus! 4 evin üzerine çığ düştü 11 kişi çığ altında kaldı

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Ardahan'da 4 evin üzerine çığ düştü. Mahsur kalan 11 kişi kendi imkanları kurtulurken; çöken ahırlardaki 17 büyükbaş öldü.

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