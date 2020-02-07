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  3. 07 Şubat 2020 18:50

Çığ felaketinde ölmeden 1 saat öncesi...

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden bir saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmış. İşte o son görüntüler...

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