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VAN'DAKİ ÇIĞ FELAKETİNDE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR!
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  3. 05 Şubat 2020 14:50

Çığ felaketinin yaşandığı bölgeden ilk görüntüler

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinde 2 kişiyi arama çalışmaları sürerken ikinci kez çığ düştü. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

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