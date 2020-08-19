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  3. 19 Ağustos 2020 21:35

Çiğköfte dükkanında yakalanan korona virüs hastası- 'Dükkanı kapatacak kimsem yoktu'

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Adana'da böcek istilası! Bir mahalleyi hamam böcekleri sardı
Adana'da böcek istilası! Bir mahalleyi hamam böcekleri sardı
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler trafik kazası geçirdi!
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler trafik kazası geçirdi!
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İstanbul Barosu'nun ''gece kulübü'' kapatıldı
İstanbul Barosu'nun ''gece kulübü'' kapatıldı
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Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjde vereceğim
Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjde vereceğim
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Korkutan değişim! O ilde koronavirüs haritası kırmızıya döndü
Korkutan değişim! O ilde koronavirüs haritası kırmızıya döndü
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Yaşlı kadının tahlihsiz ölümü kamerada
Yaşlı kadının tahlihsiz ölümü kamerada
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