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Çılgın dağcıdan Uludağ'ın buz tutan göllerindeki donduran çılgınlık

Bursa'lı dağcı Uludağ'ın buz tutan göllerinde yüzüyor. Elindeki şarjlı testere ile buz kalıbını kesip göle giren dağcı dondurucu soğuğa rağmen buz kalıbının altında yüzüyor.

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