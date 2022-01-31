Anasayfa Video Galeriler Gündem Çılgın dağcıdan Uludağ'ın buz tutan göllerindeki donduran çılgınlık Çılgın dağcıdan Uludağ'ın buz tutan göllerindeki donduran çılgınlık 31 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 11:55 Bursa'lı dağcı Uludağ'ın buz tutan göllerinde yüzüyor. Elindeki şarjlı testere ile buz kalıbını kesip göle giren dağcı dondurucu soğuğa rağmen buz kalıbının altında yüzüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f7a416977afd4c6e6d7953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakkalda silahlı saldırı kamerada! İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza İstanbul'da sahte içkiden bir ölüm daha Elektrik akımına kapılan köpek öldü; sahibi hıçkırıklara boğuldu Yol verme kavgasında dehşet! Yolunu kesip kurşun yağdırdı O türünün ilk ve son örneği: Göç etmeyen leylek Türkiye'ye yerleşti Otomotiv sektöründe kriz! Kocaeli'nde işçiler kendilerini fabrikaya kapattı Sultangazi’de bomba gibi patlayan yer altı kabloları paniğe neden oldu Hayvanat bahçesinde korkunç olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı