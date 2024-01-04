Anasayfa Video Galeriler Gündem Çılgın fenomen bu sefer de Metrobüsün tepesinde yakalandı! Çılgın fenomen bu sefer de Metrobüsün tepesinde yakalandı! 04 Ocak 2024 Perşembe Saat: 08:05 Güncelleme: 04 Ocak 2024 Perşembe 08:05 Sosyal medyada "tık" peşindeki bir kişi, İstanbul'da video çekmek için çıktığı metrobüs aracının tavanında güvenliklere yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65963ca121e1dd01cd04ba83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 19 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı var Son seçim anketinde dikkat çeken ayrıntı Canlı yayında açıkladı: ''Emekli maaşları için bir çalışma var!'' Yüzlerce milyon TL'lik ''yavru'' vurgunu: Bir şehir sokağa döküldü Kilosu 80 lira! Tek başına yılda 20 ton üretiyor İran'da peş peşe patlama: Çok sayıda ölü var Site otoparkına şok baskın! İçerideki manzara mide bulandırdı İkinci el otomobilde yeni dolandırıcılık yöntemi İstanbul mu, üstü açık mezarlık mı siz karar verin