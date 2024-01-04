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  4. Çılgın fenomen bu sefer de Metrobüsün tepesinde yakalandı!

Çılgın fenomen bu sefer de Metrobüsün tepesinde yakalandı!

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Sosyal medyada "tık" peşindeki bir kişi, İstanbul'da video çekmek için çıktığı metrobüs aracının tavanında güvenliklere yakalandı.

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