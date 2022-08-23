Anasayfa Video Galeriler Gündem Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti 23 Ağustos 2022 Salı Saat: 14:40 Bundan 22 yıl önce henüz 17 yaşındayken, bir köyde gördüğü muhtar çakmağıyla başlayan koleksiyonculuk tutkusu ona bir servet değerinde bir koleksiyoncu olmasını sağladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6304bcb71dec577a424e5893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizi hortum vurdu! Bir kişiyi havaya savruldu Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada ABD SİHA'sı düşürüldü Taksici ile yabancı uyrukluların taşlı sopalı kavgası kamerada İstanbul'da ''en ilginç yatak'' kamerada! Aracın tavanında uyudu Türkiye'de tarihi keşif: Yüzün üzerinde mezar bulundu Netflix Fatih Terim belgeselinin yayın tarihini açıkladı İstanbul'da inşaat işçilerinin akıl almaz, ölümcül eğlencesi kamerada Usta oyuncu Civan Canova'ya veda