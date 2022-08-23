Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti

Bundan 22 yıl önce henüz 17 yaşındayken, bir köyde gördüğü muhtar çakmağıyla başlayan koleksiyonculuk tutkusu ona bir servet değerinde bir koleksiyoncu olmasını sağladı.

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