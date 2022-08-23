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  4. Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti

Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti

Bundan 22 yıl önce henüz 17 yaşındayken, bir köyde gördüğü muhtar çakmağıyla başlayan koleksiyonculuk tutkusu ona bir servet değerinde bir koleksiyoncu olmasını sağladı.

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