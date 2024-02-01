Anasayfa Video Galeriler Gündem Çılgın paraşütçü işbaşında! Kahvaltı keyfi gökyüzüne taşındı Çılgın paraşütçü işbaşında! Kahvaltı keyfi gökyüzüne taşındı 01 Şubat 2024 Perşembe Saat: 16:50 Güncelleme: 01 Şubat 2024 Perşembe 16:50 Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval, özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada, arkadaşlarıyla kahvaltı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bba1b95fecdccd7304ef63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay Cumhuriyet Başsavcısı: ''Enkazdan çıkarılan 193 cesedin DNA eşleşmesi yapılamadı'' Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Suç dosyası kabarık Eski 22 derecede havaya atılan sıcak su kristalleşti Erdoğan'dan dikkat çeken şeriat açıklaması Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı! İstanbul’a 150 yeni otobüs daha geliyor Aday gösterilmeyen CHP'li isimden tepki mitingi Bahçeli'ye çok özel hediye! Yapımı 3 ay sürdü Tapu Müdürlüğü binasında korkutan yangın