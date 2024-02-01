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  4. Çılgın paraşütçü işbaşında! Kahvaltı keyfi gökyüzüne taşındı

Çılgın paraşütçü işbaşında! Kahvaltı keyfi gökyüzüne taşındı

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Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval, özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada, arkadaşlarıyla kahvaltı.

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