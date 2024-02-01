Çılgın paraşütçü işbaşında! Kahvaltı keyfi gökyüzüne taşındı

Taksici ''üşümesin'' diye aldığı yolcu tarafından vuruldu

Murat Kurum ''depremde 130 bin canımız gitmiş'' dedi ortalık karıştı

Deprem sırasındaki korkunç görüntü: Deniz böyle kabardı!

Depremin yerle bir ettiği Antakya’nın son hali böyle görüntülendi