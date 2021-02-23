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  3. 23 Şubat 2021 22:55

Çılgın Sedat'ın evinde yangın! Engelli oğluna sarılıp ağladı

Beylikdüzü'nde şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıkarken, engelli çocuğuna sarılan ünlü şarkıcı gözyaşlarını tutamadı.

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