Anasayfa Video Galeriler Gündem Çılgın Türkler iş başında: Alev çıkartan bir ejderhamız oldu! Çılgın Türkler iş başında: Alev çıkartan bir ejderhamız oldu! 16 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 00:30 Sivas’ta sokakta hareket eden, kükreyen ve ağzından alev püskürten ejderhayla karşılaşanlar onu görüntüleyebilmek için cep telefonlarına sarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c4706b8a81197c492f0af3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Usta sanatçı Müjdat Gezen sahnelere veda etti Yolcu uçağının düştüğü an kamerada! 68 kişi öldü! Akşener ''İmamoğlu ayrıntılı'' seçim videosunu yayınladı Tuğçe'nin katilinin görüntüleri ortaya çıktı! Büfede nöbet geçirmiş! PKK'ya ''Pençe'' darbesi! Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı Şehir hastanesi şantiyesinde yangın paniği Bahçeli, ''Geri sayım başladı'' deyip seçim tarihini işaret etti İstanbul'da pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Sokak savaş alanına döndü Kastabala Kuş Cenneti, cehenneme döndü