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  4. Çılgın Türkler iş başında: Alev çıkartan bir ejderhamız oldu!

Çılgın Türkler iş başında: Alev çıkartan bir ejderhamız oldu!

Sivas’ta sokakta hareket eden, kükreyen ve ağzından alev püskürten ejderhayla karşılaşanlar onu görüntüleyebilmek için cep telefonlarına sarıldı.

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