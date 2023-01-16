Çılgın Türkler iş başında: Alev çıkartan bir ejderhamız oldu!

Sivas’ta sokakta hareket eden, kükreyen ve ağzından alev püskürten ejderhayla karşılaşanlar onu görüntüleyebilmek için cep telefonlarına sarıldı.

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