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  4. Çılgın Türkler iş başında: Gebze'de üretildi İngiltere'ye ihraç ediliyor

Çılgın Türkler iş başında: Gebze'de üretildi İngiltere'ye ihraç ediliyor

Gebze Teknik Üniversitesi Dronepark’ta üretilen ‘Jackal’ isimli yerli yazılımlı insansız hava aracı (İHA), İngiltere’ye ihraç edildi.

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