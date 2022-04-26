Anasayfa Video Galeriler Gündem Çılgın Türkler iş başında: Gebze'de üretildi İngiltere'ye ihraç ediliyor Çılgın Türkler iş başında: Gebze'de üretildi İngiltere'ye ihraç ediliyor 26 Nisan 2022 Salı Saat: 11:55 Gebze Teknik Üniversitesi Dronepark’ta üretilen ‘Jackal’ isimli yerli yazılımlı insansız hava aracı (İHA), İngiltere’ye ihraç edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6267b385b456221cdd45ff3b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eskiden balık tutulurdu, son halini gören isyan ediyor! Adana'da tefecilere şafak operasyonu Hesabındaki parayı görünce banka şubesine koştu Sahil yolunda bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti Mehmetçiğin Türkiye'ye kaçak geçişleri durdurma operasyonu böyle görüntülendi İstanbul'da eli bıçaklı motosikletçi dehşeti! Gezi Parkı davasında tutuklanan 72 yaşındaki Mücella Yapıcı’dan şarkılı veda Bursa'da sokağa düşen uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı Yediği tokattan sonra silahıyla kurşun yağdırdı