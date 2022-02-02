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  4. Çılgın Türkler iş başında... Türkiye'de üretildi, otomobillerin gücünü arttırıyor

Çılgın Türkler iş başında... Türkiye'de üretildi, otomobillerin gücünü arttırıyor

Bursalı profesörlerin geliştirdiği sistemle araç motorlarının gücü artırırken, yakıt sarfiyatı düştü.

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