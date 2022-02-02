Anasayfa Video Galeriler Gündem Çılgın Türkler iş başında... Türkiye'de üretildi, otomobillerin gücünü arttırıyor Çılgın Türkler iş başında... Türkiye'de üretildi, otomobillerin gücünü arttırıyor 02 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 12:50 Bursalı profesörlerin geliştirdiği sistemle araç motorlarının gücü artırırken, yakıt sarfiyatı düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fa53e858834e63a85adb2b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çürümeye terk edilen milyonluk servet böyle görüntülendi İstanbul'daki asker eğlencesi yine magandaların şovuna dönüştü ''Bahçeli'nin 'titreyip kendine dönmesi' an meselesi'' Böyle hırsızlık görülmedi! Kiracısı kabusu oldu Şebnem Ş. cinayetinde kan donduran detaylar Fikret Orman'dan, Mahmutyazıcıoğlu cinayeti açıklaması: 'Bir racon mevzusu'' Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında ilginç an: ''Çıkışta ben sana anlatırım'' İstanbul'da gizemli kazı: Polis sabaha kadar nöbetteydi Fatih Altaylı, Davutoğlu'nun yüzüne söyledi: ''Egolusunuz''